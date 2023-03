JEZ!-boot vaart door Vlaanderen: op naar één miljoen euro voor de jeugd

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De maartse buien hielden zich eventjes in en de lucht klaarde op toen de JEZ!-jongeren champagne ophaalden voor de doop van hun boot. Maandagochtend, tien voor negen, en de bubbels gingen er ook al in. “Eindelijk wordt er naar de jongeren geluisterd. Daar mag je al eens op klinken”, zegt Jessica Bouhez (23). U kent haar misschien nog van haar passage bij ‘The Voice van Vlaanderen’, intussen lanceerde ze haar eerste debuutsingle. “Daarmee ben ik goed op weg om mijn wildste droom waar te maken: ik wil ooit een concert geven op Pukkelpop.”

Vanop de JEZ!-boot moedigt Jessica àlle jongeren in Vlaanderen aan om voluit te gaan voor hun ambities. “Wees niet beschaamd om voor je dromen uit te komen. Durf zeggen wat je wil worden. Toen ik in het middelbaar zat, werden we nogal snel met de voetjes op de grond gezet: vooral die lessen economie zouden ons nog te pas komen. Maar ik had grotere plannen, ik volg niet graag het vaste stramien. Vandaag is JEZ! er om aan alle jongeren in Vlaanderen te zeggen: droom vrijuit. Je toekomstideaal benoemen is een eerste stap om grenzen te verleggen.”

Meer dan vervanger

“Met JEZ! willen we jullie helpen je doelen te realiseren”, valt bekende tiktokker Aaron De Groeve (25) in. “Of je nu een podcast wil maken of een een zotte productlijn opstarten, weet dat wij je ondersteuning kunnen bieden. Financieel zelfs als dat nodig is. We zijn er ook voor je als je met mentale hulpvragen zit, maar we zijn meer dan een vervanger van Rode Neuzen Dag. JEZ! Staat voor ‘Jong’ en ‘Zot’ en ‘Zoveel meer’. Alle jongeren proberen een plaatsje in de wereld te vinden en daarbij willen wij hen steunen.”

Volledig scherm Jonas Lips maakt nog een filmpje voor HLN © Thomas Geuens

Iets terugdoen

Jonas Lips (24), TikTokjournalist voor HLN, zegt blij te zijn omdat hij als ambassadeur voor JEZ! “iets terug kan doen”. “Toen ik 19 was en op kot in Gent zat, kreeg ik last van eenzaamheid. Op Instagram zag ik jongeren die de tijd van hun leven beleefden - ik stond er niet bij stil dat dat misschien fake beelden waren - terwijl ik de meeste avonden alleen zat. Op de hogeschool wou ik het zo goed doen dat ik last kreeg van perfectionisme. Dat ging over in paniekaanvallen. Hartkloppingen, pijn in de linkerarm, het gevoel flauw te vallen terwijl de huisarts geen fysieke oorzaak vond. Die aanvallen kwamen altijd op plekken met veel mensen zoals de aula, die ik daarom ging mijden. Twee maanden durfde ik niet naar de les. Gelukkig kon ik toen gratis therapeutische hulp krijgen bij de vzw Tejo, één van de 200 organisaties waarvoor deze week geld wordt ingezameld.”

En aan jongeren die het vandaag moeilijk hebben, wil Jonas tonen dat het allemaal goed komt. “Mijn nieuwsfilmpjes op TikTok worden dagelijks door gemiddeld 450.000 jongeren bekeken, twee weken geleden noteerde ik zelfs een record van 1,9 miljoen.” De vragen die Jonas van jongeren krijgt maken duidelijk hoe moeilijk opgroeien is in de wereld vandaag. “Gaat Poetin atoombommen op ons gooien?”, willen ze weten. Of “Ga ik ooit wel een eigen huis kunnen kopen?”. “Maar nu JEZ! hen deze week elke dag na school gratis optredens biedt waar de boot aanmeert, kunnen ze gewoon eens samen zot doen. Mijn video over het JEZ-programma werd ruim 430.000 keer bekeken en is meer dan 2000 keer gedeeld. Jongeren roepen elkaar op: gaan we samen naar Niels Destadsbader of naar Pommelien Thijs?”

40.000 Joepies

Onder meer Dimitri Vegas en Anouk Matton hielpen honderden jongeren in Brugge gisteren aan een heel kapitaal aan plezier. Maar hoe vordert de fundraising voor zowat 200 organisaties die zich in Vlaanderen en Brussel inzetten voor 6 tot 21 jarigen? Jonas Lips: “Er is geen teller waar je de evolutie live kan in de gaten houden, maar ik krijg er een goed gevoel bij telkens ik op Qmusic de mooie bedragen hoor die organisaties zelf via allerhande acties al hebben opgehaald. De ene keer komt er honderd euro bij, de andere keer duizend. En hele de dag door doen mensen die plaatjes aanvragen een donatie. Van de Joepie - het legendarische Vlaamse jongerenmagazine dat op initiatief van HLN voor JEZ! eenmalig opnieuw werd uitgebracht - zijn al liefst 40.000 exemplaren verkocht. We vragen alweer geld, zo snel na de acties voor de slachtoffers van de aardbeving, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we vrijdag na de slotshow op VTM de week kunnen afronden met meer dan een miljoen voor jongeren van bij ons.”

Volledig scherm Aaron en Jessica op de JEZ!-boot bij het vertrek in Aalter: “We gaan deze week veel plezier maken, maar vooral ook een pak geld inzamelen” © Instagram

Missie volbracht dan voor het JEZ-collectief? Jessica: “Er staat ook nog een goed gesprek met minister Benjamin Dalle op de agenda. Hij had ons beloofd een ‘Dag van de Jongeren’ op de politieke agenda te zetten, als we 15.000 handtekeningen of likes haalden voor het idee. Misschien moeten we een hele week vragen, lachten we nog, toen bleek dat we vlotjes over de 40.000 steunbetuigingen gingen. Maar nu wordt het tijd om echt werk te maken die jongerendag.”

Volledig scherm De JEZ-boot meert dinsdag aan in Deinze, woensdag in Aalst. Donderdag is er afspraak in Boom en vrijdag in Antwerpen © Thomas Geuens