Jeugdvrienden Romy W. in shock over haar rol in moordzaak: “Ze was beïnvloedbaar, maar dit? Nooit”

Nooit hadden haar vrienden in het Nederlandse grensdorpje Sint Jansteen en naburige Hulst kunnen denken dat Romy W. (25) medeplichtig zou zijn aan de moord op Dean (4). Het nieuws sloeg in als een bom toen ze vernamen dat hun jeugdvriendin iets met de feiten te maken had. “Ik zag de geblurde foto, en wist meteen hoe laat het was”, vertelt één van hen. De jongeman, die liever anoniem wenst te blijven, was tot een paar jaar terug met W. tien jaar lang twee handen op één buik. “We gingen uit in die periode, maakten als pubers veel lol samen. Romy was introvert, maar ontzettend lief en beschikbaar. Gewoonweg een goeie vriendin. Alleen was ze ook gemakkelijk beïnvloedbaar door anderen. Dat ze een drankverslaving had, klopt.” En die verslaving ging van kwaad naar erger, merkte hij na een tijd op. “Je wist op den duur niet meer welke Romy je zou treffen. Wanneer ze gedronken had, was er geen gesprek meer mee te voeren. En was het telkens drama. Na een tijdje liep de emmer over, en hebben andere vrienden en mezelf wat meer afstand genomen van haar. Dave hebben we nooit gekend.”