Jeugdcriminoloog over de steekpartij in Peer: “Waar zit hun vader?”

Een 12-jarige jongen stak donderdag een wijkagent neer in Peer, de jeugdrechter legde hem drie maanden in een halfopen instelling op. Op de videobeelden is te zien hoe de jongen losbarst en de agent onmiddellijk aanvalt. Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom loopt een kind rond met een mes? We legden de vragen voor aan jeugdcriminoloog Johan Deklerck van de K.U. Leuven. “Sommige jongeren zitten continu in een overlevingsmodus.”