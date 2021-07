Jeugdbewegingen zoeken tenten en kampterreinen

Terwijl journalis­te interview afneemt, stort gevel van huis achter haar gespreks­part­ner in

15 juli Straffe beelden in VTM NIEUWS: tijdens een interview in Pepinster - dat zwaar getroffen werd door extreme wateroverlast - slaat het noodlot toe in de achtergrond. Het kolkende water slaat eerst een gat in de muur van een huis. Niet veel later begeeft bijna de gehele voorgevel het. Op het dak is te zien hoe bewoners een tas en textiel gooien voor ze zelf naar beneden klauteren.