Jeugdbendes vechten met zware wapens conflict uit op straat: “Situatie ontaard na toevallige ontmoeting op Chatroulette”

In het kader van het onderzoek naar de vechtpartij zijn 28 mensen opgepakt. Zij worden verhoord, klinkt het. Er werden ook zware wapens gebruikt, op de beelden is zelfs te zien hoe iemand met een Kalasjnikov in de lucht schiet.

“Als hyena’s aangevallen”

“De man die in de auto doodgeschoten werd, had via zijn zoon gehoord wat er op til was. Hij was naar daar gegaan om vrede te stichten, maar ze hebben hem als hyena’s aangevallen.” Zelim benadrukt dat de situatie niets met drugsfeiten te maken had, zoals hier en daar in de Waalse pers opdook.