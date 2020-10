Jessika Soors (Groen) verlaat Kamer en wordt politiek directeur en woordvoerster van Sarah Schiltz

Soors werkte in Vilvoorde als deradicaliseringsambtenaar toen ze in 2019 de Vlaams-Brabantse Kamerlijst voor Groen trok en verkozen raakte. Ook haar nieuwe baas, Sarah Schlitz is vrij nieuw in de nationale politiek. Ze werd in oktober Kamerlid voor Ecolo in opvolging van Muriel Gerkens en raakte het jaar nadien herverkozen.



Soors wijst erop dat de komende jaren bepalend zullen zijn voor de toekomst van ons land. "Met de opkomst van extreemrechts en groeiende antipolitiek, zijn de uitdagingen op het vlak van gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit zeer groot. Mijn inhoudelijke expertise is wat me in de politiek heeft gebracht. Nu grijp ik de kans om net rond die thema's aan het beleid te werken. Sarah en ik werkten al samen rond deze thema's in het parlement. Nu krijgen we de kans om het beleid ook echt te gaan bepalen", schrijft ze nog.