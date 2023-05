“Jessica zou tegen de honderd breuken hebben opgelopen”: familie van Jessica (29) en Laurent (33) getuigt na dodelijk accident in Rhodos

Koen Wauters plooit niet in ‘Special Forces’: “Het was hard, maar die pijn gaat snel over. Mijn echtschei­ding heeft me meer geleerd over mezelf”

Met Koen Wauters kan je naar de oorlog, leert ons het VTM-programma ‘Special Forces’. Of zoals ze sinds kort in de volksmond zeggen: ‘t is genen Bouchez. Op zijn 55ste staat de zanger-presentator nog altijd scherp, en ook figuurlijk zit Wauters opnieuw goed in zijn vel. “Ik vind dit een mooie periode in mijn leven.”