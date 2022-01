Jessa Ziekenhuis ontdekt eerste BA.3-subvariant in ons land, viroloog Marc Van Ranst maakt zich niet meteen zorgen

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier . Het labo van Jessa heeft momenteel al negen BA.2-subvarianten en één geval van de BA.3-subvariant ontdekt. Het gaat om het eerste geval van de BA.3-subvariant van omikron in België. "Heel veel nieuws is er tot nog toe nog niet. De data zijn zeer gelimiteerd", zegt prof. dr. Peter Messiaen, naast internist-infectioloog bij Jessa ook professor virologie aan de Universiteit Hasselt.

In sommige landen neemt de subvariant het over van omikron BA.1, zoals onder meer in Denemarken. Een aantal mutaties in het S-proteïne suggereren een nog betere overdraagaarheid ten op zichte van de BA.1-subvariant. Voor zover geweten geldt bij de subvariant hetzelfde risico op hospitalisatie.

“Niet al te veel zorgen”

“We weten dat het een zeldzame variant is, zelfs wereldwijd", zegt viroloog Marc Van Ranst. Of de subvariant in ons land voet aan wal zal krijgen, is “totaal onvoorspelbaar”, aldus Van Ranst. Toch maakt hij zich niet al te veel zorgen. “We moeten ook opletten om mensen niet onnodig bang te maken. Sommige mensen kunnen nu denken dat er weer een nieuw virus is waar we ons zorgen moeten over maken, maar dat is niet zo. Als dat zo wordt, zullen we dat wel opvolgen”, stelt hij gerust.