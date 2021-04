Jeroen (27) verliet school op z’n 16de, maar wordt nu geroemd als CEO door Forbes: “Het gevoel dat ik toch iets goéd aan het doen ben, daar doe ik het voor”

Niet altijd leiden enkel uitgestippelde paden naar succes. Er zijn ook mensen die liever het kronkelpad nemen dan de autosnelweg om hun doel te bereiken. Veel uitzonderlijker zijn zij die, ergens onderweg, vaststellen dat het kronkelpad een kortere en snellere route was. Jeroen Poels is zo iemand. Dit is zijn verhaal, van een schoolverlater op z'n 16de tot CEO van een uitzendkantoor voor studenten die op z’n 27ste plots in de gerenommeerde 30 under 30-lijst van zakenblad Forbes staat.