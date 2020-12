Jef Vermassen vreest 'coronamoorden' tijdens feestdagen: “Partners die elkaar irriteren zijn veroordeeld tot elkaar”

EDEGEM/GENT Eerste webshop voor vastgoed: huis kopen in Minerve-wijk in Edegem doe je volledig digitaal

9 december Vastgoedontwikkelaar Revive komt als eerste met een digitaal platform of webshop voor vastgoed. Van de eerste blik op de toekomstige wijk tot het digitaal overschrijven van de aankoopbelofte voor de woning. De nieuwe Minerve-wijk in Edegem is het eerste nieuwbouwproject dat volledig digitaal te koop staat. “Zonder tussenkomst van fysieke personen een huis of appartement kopen.”