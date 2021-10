Jef Vermassen over vervroegde vrijlating Els Clottemans: “Man en kinderen van vermoorde parachutiste vinden dit zéér pijnlijk”

Kortrijk/Antwerpen Zelfs Bart De Wever komt naar nieuwe Boektopia in Kortrijk, dat Boeken­beurs in Antwerpen kan doen vergeten: “De Wever is niet rancuneus”

16:10 Het nieuwe Boektopia, dat een nieuwe trekpleister voor bezoekers van de Boekenbeurs in Antwerpen kan worden, strikt nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever. De burgemeester van Antwerpen gaat in Kortrijk Xpo samen met imam Khalid Benhaddou in debat, met als insteek hun boek ‘Botsen de Beschavingen?’. “Bart De Wever is niet rancuneus, hij komt met plezier naar Kortrijk en wenst Boektopia succes”, zegt Kortrijks N-VA-schepen van Cultuur Axel Ronse. De eerste editie van Boektopia is een preview van wat vanaf 2022 een volwaardig boekenevenement wordt. Maar nu al komt er concurrentie uit… Antwerpen.