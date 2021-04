Jef Vermassen over het vonnis voor Derek Chauvin: “Agenten beseffen nu heel goed dat ze hun job en zware straf riskeren”

Conner Rousseau bevestigt dat kunstencen­trum Vooruit geld krijgt voor naamsveran­de­ring

21 april Voorzitter Conner Rousseau van de partij Vooruit (vroeger SP.A) heeft in De Afspraak bevestigd dat de socialisten geld betaald hebben aan kunstencentrum Vooruit in Gent om van naam te veranderen. Volgens Rousseau is afgesproken “om te delen in kosten van naamsverandering”. Hoeveel betaald is, wil hij niet zeggen.