Jef Vermassen: "Moeder van Dean (4) wil rust om verdriet te verwerken”

Lees meer over de de zaak rond Dean (4) in dit dossier.

Elke Verberckmoes had haar zoon voor het laatst gezien op woensdag 12 januari in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Daar werd ze afgezet door Dave De Kock aan het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Hiëronymus, waar ze behandeld werd voor een depressie. Dean zou bij De Kock en zijn Nederlandse vriendin R.W. in Sint-Gillis-Waas logeren. De Kock zou echter ruzie gekregen hebben met zijn vriendin en met het kind vertrokken zijn.

Jef Vermassen reageerde gisteren ook bij VTM NIEUWS:

Het afgelopen weekend had de moeder aangifte gedaan van de verdwijning. Ze verklaarde dat De Kock al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. De vrouw kreeg op sociale media harde verwijten omdat ze het kind aan hem toevertrouwde, maar Dean had een goede band met De Kock en ze wist niet dat hij veroordeeld was voor de fatale mishandeling van een kind van 2 jaar oud in 2008. “Je gaat niet iedereen googelen die je kent”, zei de moeder dinsdagavond op de wake in Sint-Niklaas.

De moeder vindt dat De Kock en zijn vriendin R.W., die aangehouden werd door de onderzoeksrechter in Dendermonde, haar vertrouwen hebben beschaamd. “Ze moeten de straf krijgen die ze verdienen. Hij (De Kock, nvdr.) moet niet meer vrijkomen. (..) Ik hoop dat Dean zo snel mogelijk naar huis komt dat ik hem een laatste knuffel kan geven.”

Advocaat Jef Vermassen hoopt op een overlevering van De Kock aan ons land en een eventueel assisenproces. “Het is nog niet beslist of hij in België of Nederland berecht zal worden. Mijn voorkeur is een proces voor het hof van assisen in Gent, omwille van de grondigheid van de procedure. In Nederland ligt de strafmaat ook veel lager dan bij ons. Een proces bijwonen in Nederland zou voor mijn cliënte en haar familie ook zwaar zijn. (..) Ze heeft het heel erg moeilijk. Ze wil zo vlug mogelijk haar kind bij haar hebben om afscheid te nemen. Verder kan ik niets zeggen over de zaak wegens het geheim van het onderzoek.”