Jef Vermassen kruipt in het hoofd van daders van passionele moorden: “Het zijn vaak narcisten”

Meer dan de helft van de vrachtwa­gens in overtre­ding bij controleac­tie in Benelux

Bij controles in België, Nederland en Luxemburg hebben weginspectiediensten van de drie landen dinsdag vastgesteld dat meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding was. Bij de controle van 80 vrachtwagens bleken 44 vrachtwagens in overtreding en werden 69 overtredingen vastgesteld. Dat meldt het secretariaat-generaal van de Benelux Unie in een persbericht.

7 juli