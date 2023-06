Jef Colruyt over zijn vertrek als CEO van Colruyt: “Vanaf nu ga ik supporteren en af en toe nog een keer challengen”

KIJK. Jef Colruyt: “Ploeg kan nu voor bolletjestrui gaan”

Colruyt bedoelt daarmee: de groep een nieuw elan geven, met een nieuwe sterke man aan het hoofd. Colruyt blikt kort terug op bijna 36 jaar in het management van de familiale retailgroep. “Toen ik in 1994 aan boord kwam, waren er 127 eigen winkels en draaide we een omzet van 1 miljard. Ondertussen zijn er 775 eigen winkels, een pak door zelfstandigen uitgebaat, en een omzet van 11 miljard. Ca va, toch? Ik kan content zijn, heb gegeven wat ik kon. Ik dacht altijd dat het schoon zou zijn op de top te stoppen. Het is nu anders. Maar het voordeel als je stopt in een dip is dat de volgende ploeg voor de bolletjestrui kan gaan.”