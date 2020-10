Jean-Marie Dedecker stopt straks met nationale politiek: “Wanneer ik het parlement verlaat? Dat weet alleen ik”

Jean-Marie Dedecker zal de volledige termijn van parlementslid tot 2024 niét uitzitten. Voor die beslissing haalt hij verschillende redenen aan. “Waarom houden we nog verkiezingen? We zitten in een democratische depressie”, reageert Dedecker. “Er wordt geen enkele rekening gehouden met de keuze van het volk. Als parlementslid van de meerderheid ben je bovendien louter klapvee. En om minister te worden, moet je niet eens verkozen zijn. Neem nu CD&V: van hun drie ministers is slechts één iemand verkozen. Sammy Mahdi met iets van een 6.000 stemmen (6.779 om exact te zijn, red.). Minister van van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft voordien zelfs nooit in het parlement gezeten. Sp.a vist Frank Vandenbroucke weer op en staatssecretaris Mathieu Michel (MR) was niet eens verkiesbaar.”

Maar er zijn ook persoonlijke redenen. “Vandaag (vrijdag 23 oktober, red.) is het dag op dag één jaar geleden dat mijn vrouw Christine werd geopereerd tegen borstkanker. En de rit naar Brussel slorpt makkelijk vier uur op. Een verlies aan levenskwaliteit. Ik ben intussen ook 68 jaar, hé. Ach, wat we in het parlement doen, is vaak nutteloos. Ik heb deze week nog een wetsvoorstel ingediend voor de coronacommissie. Maar daar zal wel weer niks van in huis komen.”

Rest de vraag: wanneer stopt Dedecker? “Dat ga ik niet zeggen. Alleen ik weet wanneer en alleen ik zal dat ook communiceren.” Wel zeker is dat Bruggeling Joren Vermeersch zijn opvolger wordt. “Ik ging eigenlijk al niet meer deelnemen aan de federale parlementsverkiezingen van mei 2019. Eén van de voorwaarden was dat Joren in West-Vlaanderen als mijn opvolger zou worden aangeduid.”

Het vertrek uit het parlement zal nog niet voor morgen zijn, want Dedecker wil nog even in Brussel blijven om goeie contacten te onderhouden. Zo wil hij het Belgisch kampioenschap veldrijden laten plaatsvinden op het militair domein van deelgemeente Lombardsijde. “En daarvoor heb je al eens goeie contacten nodig met de bevoegde minister.” In 2024 wil Dedecker zijn burgemeesterschap een tweede keer verdedigen met de lokale verkiezingen.