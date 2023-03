Jean-Marie Dedecker na succes Nederlandse BoerBurgerBeweging: “Als er bij ons niemand naast Vlaams Belang opstaat, voorspel ik in 2024 een tsunami voor extreemrechts”

Jambon: nieuw concept voor grote boeken­beurs is “klaar om te landen”

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon toont zich voorzichtig optimistisch over de organisatie van een nieuwe grootschalige boekenbeurs in Vlaanderen. Volgens Jambon lopen er gesprekken tussen uitgevers en boekhandels en gaan die de goede kant op. "Het momentum is daar om te landen, met een nieuw concept, met alle betrokken spelers", zo antwoordde Jambon in het Vlaams Parlement op een vraag van Open Vld-parlementslid Stephanie D'Hose.