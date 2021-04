Jean-Marie Dedecker en Marc Van Ranst in bitsig debat: “Ik ben het beu om bedrogen te worden”

De discussie over de heropening van de terrassen blijft oplaaien. Ondanks de beslissing van het Overlegcomité om dat pas op 8 mei toe te laten, wil burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke de terrassen op 1 mei al weer open, zoals oorspronkelijk gezegd was. Marc Van Ranst is niet akkoord en dat leidde tot een bitsig debat tussen de twee in Terzake op Canvas.

Dedecker is het naar eigen zeggen beu dat de horeca al zo lang “aan het lijntje” gehouden wordt. “De horeca is intussen al bijna zeven maanden gesloten”, zegt hij. “In de krokusvakantie mochten de terrassen niet open omdat dan de datum van 1 mei in gevaar zou komen voor de volledige heropening van de horeca. Nu zegt men opnieuw dat het acht dagen later moet. Ik ben het beu om bedrogen te worden.”

Volgens de volksvertegenwoordiger gaat de discussie ook over de volksgezondheid. Hij zette naar eigen zeggen al een proefproject op met terrassen op de zeedijk. “Mensen gaan daar zitten. Ze gaan een Cara-pils kopen, eten hun maaltijd en doen dat allemaal heel reglementair en volstrekt veilig. Er zijn amper besmettingen in de buitenlucht. Eén op duizend. Dat kan ik bewijzen aan de hand van vier studies.”

Twitter

Viroloog Marc Van Ranst is het niet eens met de beslissing van Dedecker om de terrassen te heropenen op 1 mei. Dat gaf hij vandaag al aan op Twitter en beaamde hij in de tv-studio. “Die week is misschien symbolisch, maar daar is een politiek compromis rond gesloten en ik ben zeker dat de terrassen níét zullen openen op 1 mei. Want niemand is ervoor. Wie er rond zullen lopen? De politieagenten die door de gouverneur worden gestuurd. Dat is ook uw vriend niet (richting Dedecker, red.). U heeft hem nog Hitler genoemd.”

Volgens Van Ranst is de dreiging om de terrassen te openen op 1 mei “blufpoker”. “De horeca wil dat zelf ook niet. Wat u doet is heel populistisch met de voeten spelen van de horeca. Want wat moeten die mensen doen? Open gaan en boetes betalen? Ze kunnen u misschien graag zien, maar ze zullen u niet zó graag zien dat ze boetes gaan betalen”, klonk het scherp. “Absoluut niet. Ik ben ook niet zeker dat uw korpschef het Ministerieel Besluit niet zal volgen. Zelfs uw eigen partijvoorzitter is niet voor.”

Dedecker snapte terug dat de burgemeester “de baas” is “van de politie”. “Ik heb ervaring met de sheriff van Brugge (gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen, red.). Geen enkel probleem. Ik zit ook niet tussen politici zoals u die niet doen wat ze zeggen. Ik doe wat ik zeg.”

Risico

Van Ranst beaamt wel dat het risico op besmetting in de buitenlucht inderdaad een pak lager ligt. “Geen enkele viroloog zal dat anders zeggen. Maar hier is het afgesproken om dat op 8 mei te doen.”

Dedecker: “Als je afspraak verkeerd is, dan is je afspraak verkeerd. Waarom hebt u er vroeger niet voor geijverd dat mensen buiten zouden zitten als u zelf zegt dat er in de buitenlucht geen probleem is? Nu sluiten jullie de mensen op of maken jullie het hen onmogelijk om naar buiten te komen. Mensen komen naar Middelkerke en mogen nergens binnen of naar het toilet. Als viroloog zou u moeten zeggen: iedereen naar buiten.”

Van Ranst is niet onder de indruk. “Dan nog moet je niet op 1 mei openen. De procureur des Konings zal agenten in burger sturen om uw mensen van de horeca boetes te geven.” Waarop Dedecker: “U moet zich daar niets van aantrekken. U bent viroloog.” En Van Ranst: “Ik trek mij van alles iets aan.”

“Het politiek gevolg is míjn probleem”, aldus Dedecker weer. “Maar als viroloog zou u dit moeten toejuichen in plaats van afstraffen.” Ook dat ziet Van Ranst anders. “U moet als burgervader een voorbeeld zijn. Wanneer uw burgers zien dat u uw voeten veegt aan de coronamaatregelen, dan is dat geen goed voorbeeld.”

“Ik bén het voorbeeld”, bijt Dedecker. “Als er dwaze maatregelen genomen worden en politieke compromisjes gesloten worden om de opening een week te verlaten, moeten wij dat dan maar aanvaarden omdat in de coulissen van de macht dergelijke zaken besloten worden? U hoeft me de les niet te lezen als burgemeester. U mag ook zelf op een lijst gaan staan. U moet het virus beheren. Ik de bevolking.”

De Rode Vaan

Volgens Van Ranst staat Dedecker alleen in zijn strijd. “De enige die u gelijk geven zijn de mannen van (het rechts-conservatieve blad, red.) ‘t Pallieterke. Dat is het ongeveer.” Dedecker: “Doe niet belachelijk. En bij u zijn het die van De Rode Vaan (een communistisch partijblad, red.). De burgemeesters van Moorslede, Knokke en Luik geven mij gelijk. Het gaat over wie het durft.”

Dedecker geeft wel toe dat hij heel veel “negatieve gevoelens” heeft tegenover de virologen. “Ik heb het moeilijk met de leugens die onderweg verspreid zijn, zoals dat het eerst niet nodig was om mondmaskers te dragen. Er is van mening veranderd. Het hele coronabeleid was een blunderboek.”

Van Ranst vindt dan weer dat hij zich wél mag uitspreken over de politiek. “Politici mogen beslissingen nemen, maar dat staat niet los van het feit dat daar kritiek op mag komen. In die maatschappij wil je niet leven.”

