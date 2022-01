Jean-Luc Crucke (MR) ruilt Waalse regering in voor Grondwettelijk Hof na onenigheid met Bouchez

De MR-minister dreigde er toen al mee “zijn conclusies te trekken”, maar na vijf dagen discussie en overleg werd het decreet alsnog onaangepast goedgekeurd in het Waals parlement. Dat gebeurde volgens Bouchez “in naam van de stabiliteit van de regering”, maar de MR stond ook onder druk van coalitiepartners PS en Ecolo, die de tekst wel steunden. Even later werden de plooien gladgestreken op het partijbureau van MR, al werd daar wel afgesproken dat MR-ministers gevoelige hervormingen eerst moeten aftoetsen bij de fractieleiders in het parlement.

“Overtuiging niet meer in lijn van partij”

Het water tussen Crucke en de partijtop lijkt nu toch te diep. “Mijn overtuiging is liberaal, maar ligt niet meer in de lijn van de partij”, verklaarde hij maandagvoormiddag op een persconferentie, geflankeerd door Bouchez. “Ik heb altijd bepaalde opvattingen gehad in de marge, op vlak van klimaat, migratie, energie of belastingen. Tot nog toe was dat mijn kracht. Maar nu brengt het mijn partij en de meerderheid in de regering soms in moeilijkheden”, klinkt het.