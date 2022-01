Jean-Luc Crucke: de (op één na) laatste die publiekelijk tegen Bouchez durfde in te gaan. Wie volgt hem straks op?

“Mijn overtuiging is liberaal, maar ligt niet meer in de lijn van de partij. Dat is de realiteit, niets om te betreuren.” Met die woorden kondigde Jean-Luc Crucke (MR) maandag zijn vertrek aan als Waals minister van Begroting, onder het goedkeurend oog van zijn voorzitter. De perfect tweetalige Henegouwer is al jarenlang de liberale nummer één in de Waalse regering en zetelde in het verleden ook in het federaal parlement. Bouchez regelde wel een galante uitweg: Crucke kan over enkele maanden een zitje opnemen als rechter bij het Grondwettelijk Hof. “We hebben daar al twee jaar over met Jean-Luc, omdat ik daar de beste kandidaat wil”, aldus Bouchez in ‘Terzake’.