“‘Je ziet toch dat die schedel helemaal banaan staat’, zei de gynaecoloog tegen de stagiair”

Coronacom­mis­sa­ris: “We moeten beseffen dat we nog lange tijd af en toe uitbraken zullen hebben”

7:22 Voor de eventsector gaan de versoepelingen die het Overlegcomité vrijdag aankondigde niet ver genoeg, terwijl de ziekenhuizen met een bang hart de heropening van de terrassen op 8 mei afwachten. “Het is altijd een moeilijk evenwicht”, zegt coronacommissaris Pedro Facon in VTM Nieuws. “We zitten niet meer in een situatie waar we voortdurend volledige sectoren gesloten kunnen houden.”