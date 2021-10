“Je zag er smoking hot uit. Ik zou je willen neuken”: voor deze sms’jes moet Bart De Pauw zich volgende week verantwoorden voor rechtbank

De Bart De Pauw-ta­pes: dit is wat de VRT en de tv-maker elkaar écht vertelden over “de meldingen”

4 februari “Ik ga de feiten niet minimaliseren. Maar ik had écht wel schrik dat het over heel erge dingen ging.” Dat zei Bart De Pauw op 7 november 2017 in de kantoren van de VRT. Zijn stem klinkt voor het eerst in 37 minuten enigszins opgelucht. Al heeft De Pauw hoop dat de VRT – dankzij zijn versie – zal terugkomen op de stopzetting van hun samenwerking na meldingen over zijn gedrag. Het actualiteitenmagazine Telefacts NU en ‘Het Laatste Nieuws’ konden de hand leggen op de tape. Dit is wat de VRT en De Pauw elkaar écht vertelden op dat moment.