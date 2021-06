Je wilt vitamine D opnemen maar geen huidkanker oplopen, hoe lang mag je dan in de zon blijven zonder insmeren? Experten leggen uit

EMA laat 17 miljoen geblokkeer­de vaccins van J&J vernieti­gen, VS moeten 60 miljoen dosissen weggooien

11 juni De geblokkeerde loten van het coronavaccin van Johnson & Johnson (Janssen) worden niet meer vrijgegeven en moeten worden vernietigd. Dat blijkt uit een persbericht van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Er wordt niet meegedeeld om hoeveel loten het precies gaat. Volgens Noël Wathion, de nummer twee van EMA, moeten in heel Europa 17 miljoen dosissen in de vuilnisbak, waaronder 2,4 miljoen die opgeslagen lagen in Beerse. Dat zegt hij aan de krant De Tijd. In de VS moeten 60 miljoen dosissen worden weggegooid, meldt The New York Times. De impact op de Belgische vaccinatiecampagne is nog niet bekend.