Je vaccinatie-uitnodiging online opzoeken? Vlaamse overheid vraagt even geduld door grote toevloed gebruikers

Wie op dit moment niet tot de doelgroep van de te vaccineren inwoners behoort, wordt gevraagd om nog even te wachten met het raadplegen zijn online ‘Burgerprofiel’. Gisteren schreven we al dat elke Vlaming zich daar kan op inschrijven om meteen zijn uitnodiging te krijgen als hij of zij aan de beurt is, maar door de grote toevloed van gebruikers kampt het platform nu met technische problemen.

‘Mijn Burgerprofiel’ is een online platform waar elke Vlaming attesten, aktes en vergunningen kan aanvragen, maar ook allerhande overheidsdocumenten als belastingbrieven, verkeersboetes, diploma's, enzovoort terugvindt. Het platform bestaat al enkele jaren, maar bleek bij de Vlaming nog niet zo goed ingeburgerd.

Met de vaccinatiecampagne lijkt daar nu wel verandering in te zijn gekomen. Elke Vlaming die in aanmerking komt voor een coronavaccin, zal namelijk zijn uitnodiging meteen op het platform kunnen terugvinden zodra die verstuurd is, en aangeven onmiddellijk per mail verwittigd te worden als het zover is. Hetzelfde document wordt ook sowieso per brief verstuurd, maar die kan enkele dagen onderweg zijn.

Informatie Vlaanderen vraagt niet-prioritaire doelgroepen nog even te wachten met te surfen naar het online burgerprofiel.

Sinds het artikel in Het Laatste Nieuws gisteren met de uitleg over hoe je het Burgerprofiel activeert, wordt de website overspoeld met nieuwe gebruikers, en die toevloed kan het platform momenteel niet aan. “Door de grote toevloed aan gebruikers naar aanleiding van publicaties in de pers proberen veel burgers informatie rond hun Covid-19-vaccinatie op te vragen in het burgerprofiel”, klinkt het op de website die een onderdeel is van Informatie Vlaanderen. “Indien u niet behoort tot de huidige doelgroepen binnen de vaccinatiestrategie vragen we u om het aanmelden uit te stellen en uw bezoek te spreiden over de komende dagen.”

Op die manier wil Informatie Vlaanderen vermijden dat Vlamingen die momenteel wel aan de beurt zijn in de vaccinatieplanning, de 65-plussers, evenmin hun uitnodiging kunnen raadplegen. Voor wie jonger is dan 65 of geen medisch profiel heeft, zal er hoogstwaarschijnlijk sowieso nog geen uitnodiging op het online platform te vinden zijn. Ook leerkrachten of agenten zullen er normaal gezien nog geen uitnodiging zien, als zij worden opgeroepen gebeurt dat nog via lokale reservelijsten.