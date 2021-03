Je vaccinatie-uitnodiging meteen ontvangen in plaats van te wachten op de brief? Zo meld je je aan bij je online ‘burgerprofiel’

De snelste manier om te weten te komen of je uitgenodigd bent voor de coronavaccinatie, is via het online platform ‘Mijn Burgerprofiel’. Alleen blijken veel mensen nog nooit van dat systeem gehoord te hebben. Zo activeer je het.

Op burgerprofiel.Vlaanderen.be kunnen alle Vlamingen tegenwoordig heel wat attesten, aktes en vergunningen opvragen, en je vindt er ook je belangrijkste overheidsdocumenten terug. Zelfs je diploma’s, verkeersboetes en ook het aanslagbiljet van je belastingen verschijnen erop.

Sinds kort is er ook een extra module aan toegevoegd: ‘Uw COVID-19 vaccin’. Elke burger die in aanmerking komt voor vaccinatie, krijgt behalve een uitnodiging per brief, ook standaard een uitnodiging op het burgerprofiel. Die komt bovendien veel sneller dan per brief, die enkele dagen onderweg kan zijn. Als de mutualiteiten ook je mailadres en gsm-nummer hebben, zal je ook via die weg uitgenodigd worden.

Volledig scherm © Agentschap Zorg en Gezondheid

Veel inwoners blijken het online burgerprofiel echter nog niet te kennen. Inloggen kan op de homepage bij ‘Meld u aan’. Dat kan met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer, via de mobiele app Itsme, met je beveiligingscode via sms of via de mobiele app.

Daarna kan je op een gemakkelijke manier aanvinken dat je een mail wil krijgen bij elk nieuw document, dus ook bij je vaccinatie-uitnodiging. Klik daarvoor op ‘Uw gegevens' in de gele balk bovenaan, en daarna op ‘Voorkeuren beheren’ onder je naam.

Volledig scherm © Agentschap Zorg en Gezondheid

In het nieuwe scherm ga je naar ‘Overheidsdocumenten (eBox). Vink daar ‘Ja, ik wil e-mails ontvangen in het kader van Overheidsdocumenten’ aan. Je kan er eender welk e-mailadres opgeven, dat van jezelf of bijvoorbeeld van je kinderen als je zelf geen mailadres hebt.

Als het vaccinatiecentrum je nu een uitnodiging stuurt, krijg je daar onmiddellijk een e-mail van, in plaats van nog dagen te moeten wachten op de uitnodiging per brief. Via de online uitnodiging kan je dan je afspraak beheren.

Volledig scherm © Agentschap Zorg en Gezondheid