Je kan tóch op voorhand weten welk vaccin je krijgt door fout in software

Onrust bij verpleeg­kun­di­gen: “Ik wil AstraZene­ca-vac­cin niet, zorgperso­neel moet het beste vaccin krijgen”

20 februari Er heerst onrust in de ziekenhuizen waar de vaccinatie van het personeel is gestart. De meeste verpleegkundigen krijgen allicht het vaccin van AstraZeneca, dat volgens studies prima werkt maar toch minder efficiënt is dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Een doorn in het oog van veel zorgverleners: “Als blijkt dat wij met het AstraZeneca-vaccin zullen worden ingeënt, gaan we in staking”.