Je kan het zo zot niet bedenken of het kleurt tricolore: Rode Duivels olé, olé... met tandpasta, wc-papier en paté!

Spiegelhoesjes in de Belgische driekleur, tricolore bloemenkransen, een driekleurige Fellaini-pruik en duivelse cola: zó WK 2018. Nu we het EK in kleinere kring moeten volgen, mag er gerust nog een schepje bovenop, toch? Je kan het zo zot niet bedenken of het is op de markt: dit zijn de gekste gadgets om onze Rode Duivels de komende weken naar de overwinning te juichen.