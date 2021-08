JBC schrapt labels en borden 'meisjes' en 'jongens' in winkels: “Wat je koopt maakt toch niks uit? Als je het maar leuk vindt”

Het gebeurt, dat dochterlief die stoere salopette het allermooiste stuk van de winkel vindt, maar dat de broek helaas in de jongenscollectie hangt. En daar dus ook om louter die reden blìjft hangen. Of omgekeerd, dat het K3-shirt dat de zoon per se wil, moeder een tikkeltje gegeneerd aan de kassa doet staan. “We merken dat de jongens- of meisjescollectie, de naam althans, effectief soms een rem is voor ouders. Een kind vindt iets mooi, maar moeders of vaders kopen het niet ‘omdat het van de jongenscollectie is”, legt Katrien Vangrunderbeeck, woordvoerder van JBC, uit.