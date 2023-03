Javier* getuigt over superdrugskartel dat cocaïne brengt tot Antwerpse haven: “Je doet alsof je ze niet ziet en als je faalt... Dan zijn ze dodelijk”

Drie procesda­gen nodig om iedereen te horen in zaak van Vlaande­rens beruchtste kotbazen: parket wil huizen Appeltans in beslag nemen

“Is er een tolk Pasjtoe in de zaal?” Bij de start van het proces rond Vlaanderens beruchtste kotbazen in de rechtbank van Leuven werd nog maar eens duidelijk hoe de Appeltansen misbruik maakten van de zwakkeren in de maatschappij en wat een uitputtingsslag het proces zal worden. De clan Appeltans laat zich bijstaan door minstens vier advocaten. De teller van burgerlijke partijen staat ondertussen op meer dan zeventig. Wat valt er te verwachten van het proces in 2024?