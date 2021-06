Jarige Marc Van Ranst opnieuw thuis na vondst Jürgen Conings: “Vooral opluchting voor mijn zoon”

“Vooral voor mijn zoon is het een opluchting dat hij gevonden is. Ik neem aan dat mijn periode hier in het safehouse achter de rug zal zijn. Ik zit intussen iets langer dan een maand hier. En het is mijn verjaardag vandaag, een verjaardag alleen. Maar goed, ik hoop binnenkort terug naar het normale leven terug te keren. Het crisiscentrum zal dat nu bekijken”, zei Van Ranst vanmiddag nog aan onze redactie. Ondertussen heeft hij aan Belga bevestigd dat hij opnieuw thuis is.

Sinds het moment dat duidelijk was dat de viroloog het mikpunt was van Conings, verbleef hij samen met zijn gezin in een safehouse. Van Ranst leefde dus vijf weken volledig ondergedoken, maar heeft via digitale wegen wel kunnen doorwerken vanuit die plek. De viroloog is sinds vanavond dus opnieuw thuis. Zijn beveiliging is afgebouwd en overgelaten aan de lokale politie. Of de dreiging nu geheel geweken is, is nog aan OCAD om te evalueren.