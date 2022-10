Jarenlang heeft de relatie aan rijpheid gewonnen, nu tonen Freya Van den Bossche en vriendin Eva zich publiek

Van Peteghem: “Geen sprake van verhoging btw sloop en wederop­bouw”

De verlaagde btw op sloop en wederopbouw wordt na 2023 niet opnieuw verhoogd. Dat benadrukt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Het tarief is al enige tijd verlaagd tot 6 procent en er is “geen sprake van” een verhoging, luidt het. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) had gisteren aangeklaagd dat het tarief na 2023 opnieuw zou verhogen. Ze had het over een compleet verkeerd signaal.

14:41