Jan Verheyen: “Bart is stout geweest en mag nooit meer meespelen: dat is fucking hard als je 54 bent”

INTERVIEW. Theo Francken: “PS speelt Sinter­klaas terwijl Wallonië failliet is. Niet met ons!”

‘Franken Theo’ wordt hij soms genoemd. En ja, Theo Francken (N-VA) drukt zich niet altijd even diplomatisch uit als hem iets dwarszit. Het interview van Dag Allemaal met Paul Magnette bijvoorbeeld, waarin die confederalisme categoriek afwijst. “Tja, Magnette zegt dat onder druk van PTB/PVDA en Bouchez”, meent Francken. “Na de verkiezingen zullen we nog wel ’ns zien of hij niet over confederalisme wil praten.”