Jan Verheyen (60) duwt pauzeknop in: “Drie vierde van mijn leven is achter de rug. De tijd die mij nog rest is me des te kostbaarder”

Aantal vaders dat ouder­schaps­ver­lof opneemt, laatste decennium verdubbeld

Het ouderschapsverlof wordt steeds populairder bij mannen. Het aantal vaders dat dat verlof opnam, is het afgelopen decennium verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Peter Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement, opvroeg bij federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). In 2022 maakten 30.402 vaders in België gebruik van het systeem. In 2013 waren dat er 14.849.