Jan Segers wuift 'superhoofdredacteur' Paul Daenen uit: "Het Laatste Nieuws mag nooit goed genoeg zijn”

Moet dat?" Paul Daenen laat zich wat onwennig in de zetel zakken. Hij zat er niet op te wachten, op dit afscheidsinterview. Het voetlicht heeft hij altijd gemeden, de camera's ontweken. Hij was de stem noch de pen van 'Het Laatste Nieuws', maar wel het meesterbrein erachter. Krantengoeroe tot diep over de taalgrens en ver buiten de landsgrenzen. Van 1995 tot 2012 als hoofdredacteur, daarna ook als journalistiek directeur van de hele DPG Media - soms is de hoogste in rang ook gewoon de beste.