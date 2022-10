Jan Segers neemt afscheid van Hugo Camps: “‘Alsof ik ineens een broer had’, stuurde hij me die avond”

“Er was geen enkele intervie­wer zo goed als Hugo”, Walter Van Steenbrug­ge rouwt om zijn goede vriend Hugo Camps

Columnist en journalist Hugo Camps is op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats in Knokke. Het Laatste Nieuws neemt daarmee afscheid van een journalistiek icoon. Ook topadvocaat Walter Van Steenbrugge heeft het moeilijk om afscheid te nemen van zijn goede vriend: “Dit is een van de lastigste momenten uit mijn carrière”.

29 oktober