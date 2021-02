Jan Jambon: “Zolang cijfers blijven dansen rond dit niveau is er geen ruimte voor versoepelingen”

Jambon zegt geen verschil te zien tussen kappers, die open mogen op 13 februari, en de andere niet-medische contactberoepen, die moeten wachten tot 1 maart. “Als men mij morgen vraagt ‘waarom kappers wel, en pedicure niet’, dan krijg ik dat moeilijk uitgelegd", klinkt het. De minister-president verdedigt wel de keuze voor het heropenen van de kappers boven versoepelingen inzake sociale contacten. “Het gaat over een gecontroleerde omgeving, er bestaan goed uitgewerkte protocollen met de sector. Daarop kan gecontroleerd worden”, vindt Jambon.



Hij zegt het ook eens te zijn met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), die heeft gezegd dat de het ondenkbaar is dat de horeca zal kunnen heropenen op 1 maart. “Alles wordt geleid door de cijfers, door de evolutie van de pandemie. We zitten nu op een onzeker plateau. Zolang de cijfers blijven dansen op het niveau van vandaag, is de situatie niet goed genoeg voor verdere versoepelingen”, klinkt het. Volgens Jambon moeten versoepelingen wel mogelijk zijn van zodra alle 65-plussers en mensen met een chronische aandoening jonger dan 65 gevaccineerd zijn. “Dan zijn alle mensen ingeënt die een groot risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen, en dan moet het mogelijk zijn om de strenge maatregelen af te bouwen", klinkt het. De minister-president gaat er nog steeds van uit dat de massale vaccinatie in Vlaanderen op 1 maart kan beginnen. “Als we dan vaccins in groten getale krijgen, dan kan het snel gaan.”