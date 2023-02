Jan Jambon zegt handelsreis naar Marokko af om stikstofdossier te bezweren

“Stook geen hout meer voor gezellig­heid”: informatie­drem­pel fijn stof overschre­den in Vlaanderen

In de meetnetten van de drie gewesten zijn vrijdag hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. In Vlaanderen is de informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept de bevolking op om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

15:19