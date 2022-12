Jan Jambon verschijnt in rolstoel op Kerstgala in Antwerpen

Zeventien­ja­ri­ge Juliette Goormans al sinds midden november vermist

De politie is op zoek naar de 17-jarige Juliette Goormans die al sinds 14 november vermist is. Ze werd het laatst gezien aan de Carrefour Market in het Waalse Vedrin, in de provincie Namen. Dat blijkt uit informatie van het parket van Namen en Child Focus.

28 december