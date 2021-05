Jan Jambon: “Nog geen Pukkelpop zoals vroeger, wel andere vormen van festivals deze zomer”

INTERVIEW. Ook Steven Van Gucht ziet licht aan eind van de tunnel: “Ik ga deze zomer op reis”

6 mei “We zijn er bijna van af, van corona.” Dat gevoel steekt bij hoe langer hoe meer mensen de kop op. De vaccinatiecampagne die vertrok als een boemeltrein, loopt nu als een TGV, en de cijfers dalen met tien procent per week. “Nog 45 dagen en die cijfers zijn gehalveerd,” zegt Marc Van Ranst. Maar wat betekent dat? Wat zal er vanaf eind juni kunnen en wat niet? En is het wel zeker dat we in juli de tunnel uit rijden, met versoepelingen in zicht en een Indische variant die achter het hoekje schuilt? Steven Van Gucht van Sciensano is optimistisch, maar blijft voorzichtig, en wel hierom.