Jan Jambon moedigt Vlamingen in zijn kersttoespraak aan om vol te houden: “Anders bestaat de kans dat we nog meer van onze vrijheid moeten prijsgeven”

Waar een kersttoespraak van vorsten, presidenten en premiers er sowieso een is van hoop en verzoening, is dat dit jaar des te meer. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) richt zich in zijn toespraak tot de Vlamingen, vooral de Vlamingen die zich aan de coronamaatregelen houden: “We gaan deze oorlog winnen. Op menselijk vlak, maar ook op economisch vlak."

“Beste Vlamingen, mist u het ook allemaal zo erg? De familiefeesten rond de kerstboom, de kerstmarkten met een hete choco of een geurig glüwheintje, het vooruitzicht op een knallend oudjaar met vrienden. Begint de toestand u ook op de zenuwen te werken?", zo vraagt Jambon luidop. “Beste mensen, mij ook. Ook ik ben het beu. Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen kunnen knuffelen. Ik snak naar het goede leven. Ik wil terug normaal kunnen doen, onbezorgd op stap gaan in eigen land of op reis. Ja, het valt mij, net als u, zwaar. Al weet ik dat een pak mensen het veel moeilijker hebben. Mensen die eenzaam thuis of aan hun ziekbed gekluisterd zitten. Mensen die door het virus een geliefde verloren. Mensen die financieel in de problemen geraken. Ik denk aan mensen die vrezen voor hun job of hun zaak. Aan jongeren die het niet meer zien zitten. Laten we hen steunen op allerlei manieren. We mogen elkaar dan wel niet vastpakken, maar we mogen nu vooral elkaar niet loslaten. We moeten ons rechthouden en er het beste van maken, hoe moeilijk ook.”

“Thuis kunnen we maar weinig mensen ontvangen, en op café of restaurant gaan is er al helemaal niet bij”, gaat Jambon verder, waarop hij nog enkele alternatieven voorstelt. “We kunnen wel in beperkte groep gaan wandelen of gaan fietsen en verrassend schone plekjes of gebouwen ontdekken. Mogelijk vindt u eindelijk nog eens tijd om een goed boek te lezen, naar een aangrijpende film te kijken of naar mooie muziek te luisteren. Met de start, in januari, van de nieuwe zender Podium19 kunt u straks letterlijk vanuit uw zetel gratis genieten van de beste ensembles en producties van onze Vlaamse concertzalen.”

Geen blij verhaal

“Ik zou jullie zo graag, aan de vooravond van Kerstmis, een blij verhaal brengen. Maar de omstandigheden zijn er niet naar. Als we de curve niet omlaag krijgen, dan bestaat de kans dat we nog meer van onze vrijheid moeten prijsgeven. Dat zou bijzonder onaangenaam zijn. Maar gezondheid blijft ons kostbaarste goed.”

“Het is bemoedigend dat de meeste Vlamingen de noodzakelijke maatregelen correct opvolgen. Tegelijk zijn er enkelingen die wetens en willens de afspraken overtreden. Ze brengen hiermee onze gezondheid nog meer in gevaar. En dat is onaanvaardbaar. Tegen hen zullen we harder optreden. Toch blijf ik hoopvol. We kunnen, neen, we gáán deze oorlog winnen. Op menselijk vlak, maar ook op economisch vlak. Ons plan Vlaamse Veerkracht is klaar en ambitieus.”

Licht aan het einde van de tunnel

Jambon besluit met een toepasselijke beeldspraak: “Ik kan het licht aan het einde van de tunnel zien. Het is maar de vraag of we spoedig door de tunnel zullen komen. Dat laatste hebben wij vandaag zelf in handen. Het hangt mee van ons af hoe snel we deze miserie te boven komen. Laten we nu doorzetten, nu doorgaan, nu doorduwen. En op een dag zullen we weer kunnen vieren. Echt waar. Mijn waardering en respect voor allen die helpen om die dag dichterbij te brengen is bijzonder groot.”

“U kunt er alvast op aan dat de Vlaamse regering er alles voor over heeft om onze welvaart en ons welzijn te garanderen. Ik wens u en al uw geliefden alle goeds toe. Meer dan een nieuw jaar lang.”