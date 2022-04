Jan Fabre krijgt 18 maanden cel met uitstel voor onder meer aanranding

In Antwerpen heeft de rechtbank vandaag kunstenaar en theatermaker Jan Fabre veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met vijf jaar uitstel. Fabre riskeerde drie jaar effectieve celstraf voor feiten van geweld, pesterijen en seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer en voor aanranding van de eerbaarheid van één persoon. Zelf ontkende Fabre dat hij strafbare feiten pleegde. Zijn advocaten vroegen de vrijspraak. Fabre was op geen van beide pleidooidagen aanwezig en ook vandaag bleef hij afwezig.

In totaal waren er twaalf burgerlijke partijen. De rechter achtte de aanranding en ook de beschuldigingen van vijf andere dames bewezen. Van de getuigenissen van nog vijf andere vrouwen verklaarde de rechter de feiten verjaard. Er was ook één vrijspraak. Verschillende burgerlijke partijen, waaronder het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, krijgen een provisionele schadevergoeding van 1 euro. Fabre wordt ook vijf jaar lang uit zijn rechten ontzet.

Volgens de Antwerpse persrechter is er een gevangenisstraf uitgesproken wegens de ernst van de feiten, maar is er ook rekening gehouden met het blanco strafblad van Fabre en is de straf daarom met uitstel. Fabre moet dus niet effectief de cel in, tenzij hij de volgende vijf jaar nogmaals wordt veroordeeld.

“Mijlpaal”

Meester An-Sofie Raes, advocate van de burgerlijke partijen, is bijzonder tevreden met de uitspraak. “Het is een belangrijke erkenning, niet alleen voor de moedige dames in deze zaak, maar ook voor slachtoffers in het algemeen. We zijn zeer tevreden voor de mijlpaal die dit vonnis toch wel is.” De rechtbank vindt zes van de twaalf tenlasteleggingen tegen Fabre bewezen, voor een zevende werd hij vrijgesproken. Dat laatste heeft tot gevolg dat vijf andere vermeende feiten die dateren van daarvóór niet meer voldoende aansluiten bij de rest en daarom verjaard zijn. “De rechtbank kan door die twijfel in het zesde geval niet meer oordelen over de gevallen die chronologisch eerder zouden hebben plaatsgevonden, maar dat wil nog niet zeggen dat die feiten niet zouden zijn gebeurd”, verduidelijkt Raes. De burgerlijke partijen zijn vooral tevreden omdat het patroon in het gedrag van Fabre erkend is. “Het patroon en het herhaaldelijk gedrag dat zich hier gesteld heeft, is bewezen volgens de rechtbank”, aldus nog Raes.

“Je kan niet echt zeggen dat dit een lichte straf is”, zegt onze gerechtsjournaliste Nathalie Dyck aan HLN LIVE. “Het is toch een veroordeling, een celstraf met uitstel. Dat betekent dat hij zich toch vijf jaar voorbeeldig zal moeten gedragen. Als hij binnen de vijf jaar opnieuw over de schreef gaat, dan moet hij die achttien maanden cel uitzitten. En hij heeft nu ook wel een strafblad.”

Toxische werkomgeving

Het proces ging over feiten die zich tussen 2002 en 2017 afspeelden binnen Fabres danstheatergezelschap Troubleyn, waar volgens het openbaar ministerie jarenlang sprake was van een toxische werkomgeving. Verschillende voormalige medewerkers legden verklaringen af tegen Fabre en stelden zich ook burgerlijke partij in de zaak. De verdediging voerde dan weer verklaringen aan van medewerkers van Troubleyn die wel achter Fabre zijn blijven staan.

Volgens het openbaar ministerie heeft Fabre zich ingelaten met een "oneindige lijst" aan publieke vernederingen, het systematisch negeren en afstraffen van mensen, het gebruik van bijnamen op basis van huidskleur of uiterlijk, seksuele avances, ongepaste aanrakingen en het uitnodigen van danseressen op zijn hotelkamer. Fabre zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie ten opzichte van jonge danseressen om seks te vragen in ruil voor een grotere rol - "no sex, no solo". Een volgens een medewerkster ongewenste kus leidde tot de aanklacht van aanranding van de eerbaarheid.

Fabre zelf, op het proces steeds vertegenwoordigd door zijn advocaten, zou erkennen fouten te hebben gemaakt, maar ontkent dat het gaat om strafbare feiten. Bij Troubleyn is volgens Fabre geen sprake van een angstcultuur of machtsmisbruik, maar komen de artistieke keuzes tot stand in gezamenlijk overleg. Tot 2018 werd er ook nooit melding gemaakt van de problemen die er volgens de burgerlijke partijen jarenlang waren, klinkt het. De verdediging stelt zich ook vragen bij de verstreken termijn sinds sommige vermeende feiten.