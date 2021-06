Jan Fabre gedagvaard voor grensoverschrijdend gedrag

onweer “Ik heb hem twee weken”: garage met splinter­nieu­we Mercedes loopt helemaal onder water in Lanaken

27 juni Het onweer houdt lelijk huis in het Limburgse Lanaken. Rob Kaminski is extra hard getroffen, want zijn hele kelderverdieping staat onder water tot aan het plafond. Een deel van die kelder is garage, en daarin staat Robs splinternieuwe Mercedes GLB, een model dat al snel meer dan 45.000 euro kost. “Een full option”, legt hij uit aan VTM NIEUWS. “Ik heb hem twee weken.”