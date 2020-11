Jambon ziet “unitaire recuperatie” in spot van federale overheid

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ziet unitaire recuperatie in het tv-spotje van de federale overheid dat oproept om de coronamaatregelen te volgen. Dat zei hij in het ‘VTM Nieuws’.

In de aanloop naar het Overlegcomité lanceerde de federale overheid een televisiecampagne. In een filmpje worden de Belgen opgeroepen om als één team van 11 miljoen mensen het coronavirus te verslaan. In het spotje is verschillende keren een Belgische vlag te zien.

"Dat er communicatiecampagnes nodig zijn om mensen door de moeilijke dagen heen te trekken, daar is iedereen het over eens", zei Jambon. "Maar dat daar nu een politieke saus over gegoten wordt... Ik denk niet dat dat echt verstandig is. Laat ons vooral op dat virus toespitsen en er geen bijkomende politieke agenda's mee afwerken.”

“Goede zaak dat lichtfestival afgelast wordt”

Jambon snapt voorts maar al te goed dat Brugge het lichtfestival voor vanavond en volgend weekend afgelast heeft. “Ik juich die beslissing toe”, klonk het. “Alles wat nu georganiseerd wordt, lokt meer bezoekers dan gewoonlijk. Is dit nu een evenement of niet? Dat zijn discussies waar je je lang in kan verliezen, maar er geldt ook een samenscholingsverbod van maximum vier mensen tegelijk. Laten we naar de eindejaarsperiode toe de harde lijn aanhouden, die derde golf moet vermeden worden.”

Ook in de winkelstraten dreigt vanaf dinsdag een grote drukte. “Er wordt nu koortsachtig gewerkt met binnenlandse besturen, draaiboeken worden uitgerold. Voor heel grote winkelstraten zal misschien een beroep gedaan moeten worden op de evenementensector, die mensen hebben heel veel ervaring op het vlak van crowd control.”

“Het is de verantwoordelijkheid van de lokale besturen om alles in goede banen te leiden, maar wij zullen hen helpen en ondersteunen. Goede voorbeelden worden bijvoorbeeld uitgewisseld tussen de gemeentebesturen.”

“Koopjesperiode moet doorgaan”

Wat met de koopjesperiode, moet die uitgesteld worden? “De sector is daar zelf nog over verdeeld”, klinkt het. “Januari of februari maakt mij niet uit, maar ik denk wel dat de koopjesperiode moet doorgaan.”

Jambon begrijpt voorts dat sommige mensen naar de politie bellen om illegale feestjes aan te geven. “Dat zijn natuurlijk plekken bij uitstek waar het virus zich kan verspreiden. Zo’n klikmentaliteit is geen gezonde evolutie, maar mensen die zich aan de regels houden willen natuurlijk ook geen extra risico lopen.”

Aan de grenzen komen er controles voor reizigers die uit een rode zone komen. “Dat is geen waterdicht systeem, maar wie terugkeert moet zeven dagen in quarantaine. De controle daarop zal verscherpt worden. Er zullen natuurlijk altijd achterpoortjes kunnen gevonden worden. Het enige alternatief daarvoor is een echte politiestaat en dat willen we niet.”