Jambon "zeer tevreden" met akkoord, maar snoeiharde kritiek van oppositie: "N-VA krijgt haar zin en koopkrachtcrisis wordt erger”

Vlaams minister-president Jan Jambon bevestigt in een tweet dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over “maatregelen tegen de energiecrisis en de begroting”. Volgens oppositiepartij PVDA is minister-president Jambon erin geslaagd een regeringscrisis af te wenden, maar maakt het bereikte akkoord de koopkrachtcrisis erger. "Zo krijgt de N-VA toch haar zin: Vlaanderen bespaart op kinderen, op onderwijs, op zorg, op steden en gemeenten, op openbare diensten", reageert PVDA-fractieleider Jos D'Haese op het akkoord binnen de Vlaamse regering.

Jambon is #bijzondertevreden, schrijft hij in zijn tweet.

Ook de Vlaamse CD&V-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns toonden zich “heel tevreden” met het akkoord. Volgens Dalle en Brouns is er 40 miljoen euro extra gevonden voor de groep gezinnen die recht heeft op een sociale toeslag in de kinderbijslag. Zo krijgen zij er een extra eenmalige bonus van 100 euro bij in 2023, klonk het. “We zijn heel fier op een goed akkoord met ondersteuning voor onze bedrijven en onze mensen.” N-VA en Open Vld blijven erbij dat er aan het voorstel dat de christendemocraten verwierpen niets meer is veranderd.

Eerder had CD&V-voorzitter Sammy Mahdi via Twitter laten weten dat zijn partij inbindt omdat ze “chaos” wil vermijden. “We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. CD&V laat de Vlaming niet in de steek”, zo tweette de CD&V-voorzitter.

“Ik wil niet degene zijn die Vlaanderen in een crisis stort”, zei Mahdi vanavond in het VRT-Journaal. De CD&V-voorzitter wil naar eigen zeggen blijven strijden voor de indexering van de kinderbijslag, “ook al staat het nu niet in de begroting”. Mahdi blijft ervan overtuigd dat die indexering nodig is om de koopkracht van de gezinnen te beschermen, maar wilde de Vlaamse regering niet in de afgrond duwen door het been stijf te houden. “Je kan proberen het been stijf te houden en proberen het erdoor te krijgen. Maar de realiteit is dat ik - ondanks de harde woorden en onderhandelingen van de voorbije dagen - niet degene wil zijn die Vlaanderen in een crisis stort”.

Volgens Mahdi heeft zijn partij veel binnengehaald tijdens de onderhandelingen, maar had het geen zin om het schip te laten crashen op het punt van de indexering. “Wanneer er een ‘chicken game’ gespeeld wordt en partijen elkaar recht in de ogen kijken om te zien wie het eerst knippert terwijl het huis in brand staat, dan neem ik graag mijn verantwoordelijkheid. Ook al betekent het dat journalisten of de buitenwereld zeggen dat men plooit. Liever plooien dan de regering en Vlaanderen in een crisis storten”, aldus Mahdi.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vindt het “goed dat rede en volwassenheid zegevieren”. “Met de jobbonus, steun aan bedrijven en extra kinderbijslag is het Vlaamse begrotingsakkoord belangrijk voor Vlamingen die het vandaag lastig hebben”, zo tweet de liberale partijvoorzitter.

PVDA: “Regering maakt crisis in samenleving alleen maar erger”

Volgens PVDA is het akkoord in de eerste plaats een forse besparingsoperatie. Terwijl de meeste ontvangsten, zoals de dotaties, meestijgen met de inflatie, volgen verschillende Vlaamse uitgaven die inflatie onvolledig of later. De regering-Jambon kan daardoor rekenen op een stevige 'inflatiebonus', een budgettaire meevaller waarover de regering de voorbije weken stevig gediscussieerd heeft. Volgens PVDA zorgt die inflatiedynamiek net voor een "nieuwe besparingsronde". Vlaanderen krijgt wel fors meer middelen binnen, maar stort die niet door naar de instanties die ze subsidieert, zegt de uiterst linkse partij.

"De crisis in de regering is misschien afgewend, maar die regering maakt de crisis in de samenleving alleen maar erger", meent PVDA-fractieleider Jos D'Haese. "Wij zullen al het verzet steunen voor een volledige indexering van de kinderbijslag en van alle werkingsmiddelen", aldus D'Haese. De partij heeft zelf een alternatief voorstel: "Halveer de ministerlonen, want met 10.000 euro per maand hebben ze gewoon geen idee van de crisis die een groot deel van de bevolking doormaakt.”

