Jambon wil sneller kunnen versoepelen in Vlaanderen als Brussel of Wallonië achterblijft met vaccineren

Als het verschil in vaccinatiegraad tussen Vlaanderen en Franstalig België gaandeweg tijdens de vaccinatiecampagne verder toeneemt, moet er gekeken worden of Vlaanderen misschien niet eerder kan versoepelen dan de andere regio’s. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondag gezegd in ‘De Zevende Dag’.

Delen per e-mail

Een blik op de cijfers van de vaccinatiegraad in ons land leert dat Vlaanderen op dit moment voorop loopt. Net geen 30 procent van de Vlaamse volwassenen heeft een eerste dosis van het coronavaccin toegediend gekregen. Wallonië volgt met net geen 29 procent. Vooral Brussel lijkt achterop te hinken, met een vaccinatiegraad van nu 22,5 procent.

Plannen voor versoepelingen worden momenteel voor heel het land gemaakt. Maar, zo luidt het vraagstuk bij De Zevende Dag, moeten we op een bepaald moment niet durven zeggen, als Vlaanderen wél genoeg gevorderd is in de vaccinatiecampagne om te kunnen versoepelen maar een ander landsdeel achterblijft, dat hier dan misschien meer dingen moeten kunnen?

Scepticisme

“U zal van een Vlaams-nationalist alleen maar bevestiging krijgen op dat vlak”, antwoordt Jambon. “Maar ik hoop vooral dat Wallonië en Brussel inspanningen doen om het scepticisme tegenover vaccins - want daar gaat het over - aan te pakken. Ik denk dat men daar meer naar Frankrijk kijkt, waar de anti-vaccinatiecampagnes heviger zijn dan bijvoorbeeld bij ons en in Nederland.”

“Maar ik zou het heel moeilijk kunnen verdedigen dat als Vlaanderen ver genoeg is in de vaccinatie om een aantal versoepelingen te doen, we dat niet zouden kunnen omdat Franstalig België niet ver genoeg staat”, aldus Jambon.

Quote Op een gegeven moment zie je een fenomeen aankomen en dan denk ik dat je daarvoor moet waarschu­wen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

Spreidstand

“De samenwerking en de verstandhouding tussen de regio’s is heel goed”, beklemtoont de minister-president. “Maar op een gegeven moment zie je een fenomeen aankomen en dan denk ik dat je daarvoor moet waarschuwen.”

“Ik heb dat al op tafel gegooid. We zullen zien. Het is nu nog redelijk beperkt”, aldus Jambon. “Wanneer de spreidstand groter wordt met het toenemen van de vaccinaties, dan gaat dat echt wel een element worden waar we beslissingen over zullen moeten nemen.”

Zomer als perspectief

Aan de beslissingen die het Overlegcomité afgelopen vrijdag genomen heeft met betrekking tot de maanden mei en juni gaat niets meer veranderen. Maar als de bezettingsgraad van de Intensive Care-afdelingen (IC) verder blijft dalen en er steeds meer mensen gevaccineerd worden, kan “de weg naar vrijheid” echt ingeslagen worden, voegde Jambon nog toe. “De zomer is nu het perspectief.”

Omdat er nog steeds zeer veel IC-bedden ingenomen zijn, waren de omstandigheden er op het laatste Overlegcomité niet naar om maatregelen voor de maanden juli en augustus aan te kondigen. “Zeker aan federale kant was de bereidheid er ook niet”, zei hij.

Volledig scherm Een gesloten terras in Lier. © David Legreve

Op het volgende Overlegcomité - op 11 mei - zullen de evenementen voor de zomermaanden bekeken worden. Drie dagen eerder zullen horecazaken hun terrassen opnieuw mogen openstellen, zij het onder strikte voorwaarden.

“Ook voor de horeca is een bezetting van 500 bedden op intensieve zorg de drempel om ook binnen te heropenen”, zei Jambon. Volgens de laatste cijfers zijn er momenteel 875 IC-bedden bezet. “De daling lijkt ingezet, maar niemand van ons wil met vuur spelen. (...) Het kan wel snel gaan, laat ons iedere dag bekijken.”

Geen datum

Viroloog Marc Van Ranst noemde het in de uitzending belangrijk dat Jambon geen datum voor verdere versoepelingen noemde, maar voornamelijk naar de IC-bezetting verwees. “Dat is eigenlijk een barometer, en veel veiliger dan werken met data”, aldus Van Ranst.

Jambon wees er ook op dat in de tweede helft van juni de meest kwetsbaren in de samenleving gevaccineerd zullen zijn en dat hun vaccin dan 2 tot 3 weken ingewerkt zal kunnen hebben. “Dàt is voor mij de echte gamechanger”, zei hij.

Volledig scherm Beeld uit een vaccinatiecentrum. © Benoit De Freine