Jambon wil horecaterrassen openen op 1 april “om problemen te vermijden”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil nog altijd de terrassen van de horeca heropenen op 1 april. Dat heeft hij gezegd in VTM NIEUWS. Daarmee wil Jambon “moeilijkheden”, zoals drukte in parken en aan de zee, in de paasvakantie vermijden.

Na de beslissing van het Overlegcomité om de horeca pas op 1 mei opnieuw te openen, riepen de kustburgemeesters op om tenminste de horecaterrassen en strandbars te mogen openen, zodat er meer spreiding is van toeristen

Jambon liet vorige week al in De Zevende Dag uitschijnen dat hij zelf voorstander was van een gedeeltelijke heropening. “We hebben de discussie over de heropening van de terrassen uitvoerig gevoerd, maar er werd geen consensus bereikt over de heropening van de terrassen vanaf 1 april", zei hij.

Die boodschap herhaalde hij in VTM NIEUWS. “De opening van terrassen is nog dringender. Ik begrijp die burgemeesters, zeker als het goed weer is. Ik hoop dat daar mogelijkheden zijn. Ons standpunt is niet veranderd.”

Quote “Wat mij betreft, moeten er zeker in de tweede helft van de zomer dingen mogelijk zijn” Vlaams minister-president Jambon over zomerfestivals

Ook voor de zomerfestivals ziet Jambon mogelijkheden “als we dat tempo kunnen aanhouden en zelf testen kunnen houden”. Vrijdag zei hij nog dat hij de resultaten van een testevenement, dat in de tweede helft van april gepland wordt, wil afwachten om een beslissing te nemen over de zomerfestivals.

“Wat mij betreft, moeten er zeker in de tweede helft van de zomer dingen mogelijk zijn”. Jambon zei ook nog eens dat hij de avondklok “niet meer proportioneel” vindt, maar hij wees ook nog eens op het feit dat er in het Overlegcomité enkel bij consensus versoepelingen mogelijk zijn.

Eerste prik tegen 11 juli

De Vlaamse minister-president maakte zich net als minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) sterk dat iedere Vlaming van achttien jaar en ouder tegen 11 juli minstens een eerste keer gevaccineerd zal zijn. “Maar voor mij is het nog belangrijker dat de meest kwetsbare mensen twee prikken zullen gekregen.”

De bezorgdheid over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, na de meldingen over de bijwerkingen, vindt hij dan weer “onterecht”. “We mogen het niet opzij zetten, het is goedgekeurd door meerdere instanties. We moeten alles op alles zetten om die vaccinatiecampagne te kunnen afronden. Ik begrijp dat de perceptie wat verkeerd is, maar er is niets mis met dat vaccin”, benadrukt Jambon. “De mensen laten kiezen tussen vaccins, gaan we ook niet doen, dan zouden we de complexiteit vier maal vergroten.”