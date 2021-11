Jambon: “We wachten nog even het effect van nieuwe maatregelen af”

Dit zei viroloog Steven Van Gucht vanmorgen over nieuwe maatregelen:

“Zijn de cijfers in Oost-Vlaanderen zoveel slechter dan elders?”, vroeg Jambon zich in De Ochtend op Radio 1 af. Indien het nodig is, kan het Overlegcomité volgens hem snel opnieuw bijeenkomen. “We zijn flexibel genoeg. Als het echt noodzakelijk is, kan dat zelfs al binnen enkele uren.” Voorlopig volstaat volgens hem een portie koelbloedigheid nog.

Bij viroloog Marc Van Ranst klinkt echter een heel ander geluid. “Tot een paar weken geleden had ik gezegd: een nieuwe lockdown is onmogelijk. Maar nu vrees ik er toch voor. Ik had nooit gedacht dat we weer in een soort van tweedegolfscenario zouden belanden waarin we waarschuwen en waarschuwen, maar waarbij er toch pas maatregelen genomen worden wanneer het kot al half in brand staat”, laat hij optekenen in ‘De Morgen’.