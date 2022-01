Jambon: “We gaan Lieven Annemans niet vervangen als voorzitter van relancecomité”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is niet van plan om de Gentse professor Lieven Annemans te vervangen als voorzitter van het maatschappelijk relancecomité dat de Vlaamse regering advies levert over het herstel na de pandemie. "Er is geen probleem in het comité inzake de positie van professor Annemans. Hij zal wat ons betreft blijven zetelen als voorzitter", zo heeft Jambon dinsdag geantwoord op een vraag van Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde.

De Gentse professor en gezondheidseconoom Lieven Annemans heeft eerder controversiële uitspraken gedaan over het coronabeleid en kwam onlangs onder vuur te liggen na aantal opvallende tweets. Zo wees Annemans eerst op de risico's van vaccinatie bij kinderen. Niet veel later tweette hij ook: "Zolang het beleid mee aangestuurd wordt door een handvol narcistische psychopaten die een coalitie vormen met een hebzuchtige elite terwijl anderen uit lafheid en onwetendheid toekijken, is het moeilijk overeind te blijven.”

“We leven in een democratie”

Op die laatste tweet kwam er niet alleen kritiek van de Gentse rector Rik Van de Walle, die de woorden van Annemans bestempelde als "beschamend en schandelijk”, maar ook van andere leden van het Vlaams Maatschappelijk Relancecomité. Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde stelt zich grote vragen bij de uitspraken van Annemans en legde de kwestie voor aan minister-president Jan Jambon. "Kan zo iemand wel voorzitter van het relancecomité blijven?"

"Ja, want we leven in een democratie waar mensen van mening mogen verschillen", was het antwoord van Jambon. "We gaan meneer Annemans dus niet vervangen. Er is geen probleem inzake zijn positie. Het respect voor meneer Annemans is heel groot. Hij zal wat ons betreft blijven zetelen als voorzitter van het comité", dixit Jambon.

Wintermanifest

De minister-president kreeg de vraag over Annemans in de marge van vragen over het zogenaamde ‘Wintermanifest’, het manifest waarin een groep academici, wetenschappers, ondernemers, kunstenaars, ... de balans opmaakt van twee jaar coronacrisisbeleid. Wat dat manifest betreft, gaf Jambon aan dat hij een aantal bekommernissen van de ondertekenaars wel begrijpt, zoals bijvoorbeeld "de te eenzijdige focus op de virologische en epidemiologische analyse" of over het "gebrek aan transparantie over de adviezen".