Jambon verdedigt bijsturing regels rond tuinfeesten: “Beslissing werd politiek afgeklopt, er was geen draagvlak in de maatschappij”

Dat die versoepeling werd aangekondigd tijdens de Cooke & Verhulst Show, leverde Jambon wat kritiek op, onder meer van CD&V-voorzitter Joachim Coens. “Tijdens het programma kreeg ik een vraag over de bewuste tuinfeesten, en die heb ik beantwoord. Dat is een kwestie van beleefdheid”, pareert de Vlaams minister-president die kritiek. Hij voegt er nog aan toe dat de Vlaamse regering “meestal goed op één golflengte zit”.

Regels van de horeca

Wie een groot tuinfeest wil organiseren, zal zich wel aan dezelfde regels moeten houden als in de horeca. “Tafeltjes van vier en minimaal 1,5 meter tussen de gezelschappen, dat zijn de twee belangrijkste maatregelen", legt Jambon uit. Al voegt hij daaraan toe dat die regels met de tijd nog kunnen versoepelen. “Dat is hoe we op 9 juni gaan beginnen, maar het Overlegcomité komt nog regelmatig bijeen en zal bekijken hoe de zaken nog verder kunnen evolueren.”

En wat met het sluitingsuur in de horeca? Vanaf 9 juni moeten terrassen ten laatste om 23.30 uur sluiten. Jambon verwijst naar het samenscholingsverbod, waardoor mensen na middernacht maximaal in groepjes van drie de straat op mogen, maar dat geldt vanzelfsprekend niet in iemands achtertuin. “Wij gaan geen politiemensen in de tuinen sturen. We vragen gewoon om het gezond verstand te laten zegevieren, en laat ons zorgen dat we dat coronabeestje zo rap mogelijk onder controle houden", aldus Jambon.