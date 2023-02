Jambon studeerde een week ‘als een monnik’ over stikstof: “Schrik zit er nog altijd in dat we vrijdag zonder deal eindigen”

Geen vakantie naar de zon voor Jambon: hij heeft tijdens krokus ‘als een monnik’ het stikstofdossier doorploeterd. Tot een toenadering tussen CD&V en N-VA heeft dat nog steeds niet geleid. “De schrik zit er nog altijd in dat we vrijdag zonder deal eindigen." Stikt de Vlaamse regering volgende week dan toch nog in het stikstofdossier?

Jan Jambon (N-VA) had een week kunnen bakken onder de Spaanse zon, maar daar staken zijn ministers vorige vrijdag een stokje voor. Zelfs na wekenlang trekken en sleuren kwam er toen geen akkoord over de stikstofuitstoot in Vlaanderen uit de bus. Integendeel: N-VA en CD&V stonden meer dan ooit met geslepen messen tegenover elkaar. Een trip naar de Antwerpse Royal Yacht Club voor een ontmoeting met de partijvoorzitters kon de situatie niet ontmijnen. En dus ging de Vlaams minister-president het krokusverlof in zonder akkoord en zonder vakantie, maar wel mét een hoop huiswerk. “Jambon is echt diep in de details van het dossier gedoken, want het blijft natuurlijk zeer technisch”, vertelt een insider. “Regel per regel heeft hij met de adviseurs van de ministers overlopen, om te zien waar het stroef loopt. Echt monnikenwerk.”

Quote Het gaat telkens één stap vooruit om dan weer opnieuw één stap achteruit te gaan.

Stoorfactor

Want de politieke werkzaamheden gingen deze week dan wel door op een lager pitje, de onderhandelingen lagen niet stil. Kabinetcheffen en technische adviseurs zaten meermaals samen. Ook Jambon zelf schoof af en toe mee aan tafel. Maar sinds het debacle van vorige vrijdag hebben de hoofdrolspelers van de drie partijen elkaar niet meer in de ogen gekeken. Of er dan wel vooruitgang is geboekt? “Bij team-Jambon is er wel een zekere openheid om over alles te praten. Maar dan gaat een voorstel terug naar het kabinet-Demir en wordt een nieuw ontwerp weer afgeschoten. Het gaat dus telkens één stap vooruit, om dan weer één stap achteruit te gaan”, is te horen bij CD&V. Dat wordt ontkend door verschillende N-VA’ers. “Demir is echt niet de stoorfactor.”

De vakantie bracht dus wel wat rust in het dossier, maar van één millimeter vooruitgang is geen sprake. De afgelopen week is er wel een lijst met knelpunten opgemaakt. De christendemocraten kregen namelijk het verwijt naar hun hoofd geslingerd dat ze steeds nieuwe eisen op tafel gooiden. N-VA zag er een vertragingsmanoeuvre in om het hele dossier over de verkiezingen te tillen. Door het allemaal op te lijsten, hopen ze niet meer voor verrassingen te komen staan. Vanaf maandag is het dan aan de Vlaamse regering om die knelpunten op de lijst te ontwarren.

Schrik

Daar knelt het schoentje natuurlijk: er is politieke wil nodig om een compromis te sluiten. Jambon had vorige week al “de indruk dat er nog andere politieke dinges spelen die niet direct met het dossier te maken hebben.” Hij heeft zijn ministers daarom gevraagd om zich communicatief wat in te houden tot er een akkoord is. Voorlopig lijkt iedereen zich ook aan die afspraak te houden.

Maar of dat betekent dat er op vrijdag 3 maart een kant-en-klaar stikstofakkoord beklonken kan worden? Alle coalitiepartners zien het momenteel toch somber in. CD&V benadrukt dat ze wel degelijk een compromis willen, maar de christendemocraten laten zich niet vastpinnen op die deadline. Ook bij de Vlaams-nationalisten zijn ze niet zeker of die twee weken verlengingen voldoende zullen zijn. “De schrik zit er nog altijd in dat we vrijdag zonder akkoord gaan eindigen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.